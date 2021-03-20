العراق: النظام الصحي يواجه خطرا بسبب كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت المصادر الصحية العراقية، اليوم السبت، أن نسب الإصابات بفيروس كورونا مستمرة بالتصاعد بشكل يثير القلق بعد تجاوزها خمسة آلاف إصابة يوميا.

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وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن استمرار ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا يشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي، وكذلك ارتفاع نسب الوفيات في اغلب المحافظات جراء تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات. وأضافت أن معدل الإصابات في الأيام الأخيرة بلغ نحو خمسة آلاف إصابة يوميا، وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة.



وأوضحت أن 50 بالمئة من الوفيات تحدث خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من دخول المستشفى، محذرة من عدم مراعاة التباعد الاجتماعي الذي سيفاقم الأمور الصحية سوءا ويجعلها أكثر تعقيدا.



