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السبت، 29-07-2023 03:55 م

العراق.. حريق بمحطة البكر التحويلية في البصرة يؤدي إلى انقطاع تام بالكهرباء

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الوكيل الاخباري - أدى حادث عرضي وحريق بمحطة البكر التحويلية 132 ك .ف، في البصرة إلى انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وعرّض المنظومة للإنطفاء التام.

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وبحسب بيان صادر عن وزارة الكهرباء العراقية، فإنه "بالوقت الذي تمر به المنظومة بظروف عصيبة، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وإرتفاع درجات الحرارة الشديدة غير المسبوقة، وفي وقت تواكب فيه الوزارة وتشكيلاتها جميع الأزمات والمناسبات الدينية والوطنية، وأضطلعت بتحسن ملحوظ بالطاقات المنتجة وساعات التجهيز، يكون للعوارض الفنية الطارئة أثر على المنظومة ومعداتها، حيث تعرضت المنظومة الكهربائية اليوم السبت في الساعة الثانية عشر ظهرا واربعين دقيقة لانطفاء تام، بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة، أدى إلى إنفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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