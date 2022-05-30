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الإثنين، 30-05-2022 09:26 ص

العراق: مقتل أربعة إرهابيين واعتقال قيادي كبير

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الوكيل الاخباري- قتل الطيران الحربي العراقي 4 إرهابيين في منطقة زرلوك في جبال حمرين، واعتقل إرهابيا كبيرا.

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وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم الاثنين، إن طيران القوة الجوية العراقية، نفذ طلعات جوية واستهدف معاقل عصابة داعش الإرهابية في منطقة زرلوك في جبال حمرين ضمن محافظة ديالي 300 كيلومتر شمال شرقي بغداد.


وأضافت أن الهجوم أسفر عن قتل أربعة إرهابيين، فضلا عن إلقاء القبض على ما يسمى "المسؤول العسكري لعصابات داعش الإرهابية".


وكانت عصابات داعش الإرهابية نفذت في الأيام الماضية سلسلة هجمات أدت لمقتل وخطف عدد من المدنيين الأبرياء في ديالي.

 

 بترا

 




 

 


 

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