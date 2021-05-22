السبت 22-05-2021
الوكيل الاخباري
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السبت، 22-05-2021 01:05 ص

العراق : مقتل قياديين في داعش بعملية نوعية في ديالى

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الوكيل الاخباري - أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مقتل قياديين اثنين من "داعش" في محافظة ديالى، خططا لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقال: "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبهمة الغيارى من رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان انطلقت عملية نوعية استندت على جهد استخباري وفق أسلوب متطور".

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وأضاف، أن "فرسان الجهاز الأبطال تمكنوا وبالتعاون مع القوة الجوية العراقية من قتل قياديين أثنين يشغلان مناصب هامة في عصابات داعـش الإرهابية ضمن محافظة ديالى قاما بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر السابقة".

 




 

 


 

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