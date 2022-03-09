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الأربعاء، 09-03-2022 10:16 ص

العراق.. مقتل 3 أشخاص في هجومين مسلحين لـ"داعش" بديالى

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الوكيل الإخباري-قتل 3 عراقيين، أحدهم عنصر استخبارات في الداخلية، الثلاثاء، خلال هجومين مسلحين شنهما تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

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وقال الملازم أول في شرطة ديالى شعلان الكاملي، لمراسل الأناضول، إن "عنصرا في استخبارات الداخلية قتل وأصيب مدني برصاص قناص من داعش في أطراف مركز ناحية العبارة" الواقعة على بعد 15 كلم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.


وفي حادث منفصل، قال الكاملي، إن "مجموعة من مسلحي داعش اقتحمت منزلا في قرية 'اوج تبه' التابعة لناحية 'قره تبه' (115 كلم شمال شرق بعقوبة)".
وأوضح أن "مسلحي داعش قتلوا شقيقين بإطلاق النار عليهما، قبل أن يلوذوا بالفرار"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بتمشيط المنطقة في محيط موقع الهجومين.


وفي الفترة الأخيرة، كثف تنظيم "داعش" هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق شمالي وشرقي العراق.


وتطلق القوات العراقية في المقابل، حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد.


وكان التنظيم قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق في صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم مازالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.

 

الاناضول

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