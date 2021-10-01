الجمعة 01-10-2021
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الجمعة، 01-10-2021 04:37 م

العراق يلزم المسافرين جوا بحمل بطاقة التلقيح

العراق


الوكيل الإخباري - قررت سلطة الطيران المدني بالعراق، اليوم الجمعة، إلزام المسافرين عبر الرحلات الجوية إبراز الشهادة الدولية للتلقيح ضد فيروس كورونا.

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وذكر بيان صادر عن سلطة الطيران اليوم، أن التوجيهات الحكومية الجديدة الواردة لسلطة الطيران المدني ألزمت المسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية وعبر الشركات الأخرى، بحمل البطاقة الدولة للتلقيح ضد فيروس كورونا.
وحددت التوجيهات سريان هذا التوجيه اعتبارًا من اليوم الجمعة، إضافة إلى تطبيق متطلبات الدول المراد السفر اليها.


واستثنى التوجيه من لديهم حالات خاصة تمنع تلقيحهم والمصابين خلال الأشهر الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) وإلزامهم بجلب فحص PCR يثبت عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19 عند سفره.

 

بترا


 




 

 


 

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