الغابون.. الجنرال نغيما يؤدي اليمين رئيسا انتقاليا للبلاد

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "فرانس" نقلا عن مصادر في الجيش الغابوني، بأن "الجنرال بريس أوليغي نغيما سيؤدي اليمين رئيسا انتقاليا للبلاد اليوم الاثنين أمام المحكمة الدستورية".



وفي وقت سابق أعلن الجيش الذي استولى على السلطة في الغابون أنه قرر تعيين قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس أوليغي نغيما، رئيسا للدولة لفترة انتقالية.

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وقالت السلطة العسكرية بعد استيلائها على الحكم وعزل الرئيس، إنها سيتشكل تدريجيا مؤسسات انتقالية، في حين ستفي الغابون بجميع التزاماتها.



كما تعهد الجنرال نغيما بإعادة تنظيم مؤسسات السلطة في الدولة وجعلها أكثر ديمقراطية.

RT