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السبت، 24-09-2022 05:15 م

الفلبين تنوي استيراد الوقود والأسمدة من روسيا

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الأبن، إن بلاده تجري محادثات مع روسيا حول شراء الوقود والسلع والخامات الأخرى.

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وأشار رئيس الفلبين إلى أن بلاده لم يعد بمقدورها الاعتماد بشكل كلي على الموردين التقليديين، ونوه بأن بلاده تجري محادثات مع روسيا لتنويع سلسلة التوريد للأغذية والسلع الأساسية الضرورية للزراعة مثل الأسمدة.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "يجب علينا العثور على مصادر جديدة للوقود. لكن الأمر لا يتعلق بالوقود فقط، بل يتعلق بأشياء مثل الأعلاف والأسمدة والموارد الأخرى التي تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة لنا ".


وشدد على أن الفلبين، اقتربت كثيرا من توقيع اتفاقيات حول ذلك مع روسيا.


وتطرق ماركوس الأبن كذلك، إلى قضية العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على روسيا، مشيرا إلى أنه يسترشد في المقام الأول بالمصالح الوطنية لبلاده.

 

RT

 




 

 


 

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