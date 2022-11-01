الفلبين: مقتل 110 أشخاص في فيضانات وانهيارات أرضية

الوكيل الاخباري - لقي 110 أشخاص مصرعهم، جراء فيضانات وانهيارات أرضية سببتها العاصفة الاستوائية "نالجاي" فوق المقاطعات الجنوبية والشرقية في الفلبين.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية، عن الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين، قولها إن 33 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، بينما أصيب أكثر من 100 آخرين.

وتسببت هذه الفيضانات بتدمير عدد من المنازل، وتضرر أكثر من 2.4 مليون شخص، كما ألحقت أضرارا بالبنية التحتية.



وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن العاصفة "نالجاي" تحركت قبالة الفلبين، لكن عاصفة استوائية جديدة تتحرك نحو الساحل الشرقي للبلاد.



بترا

