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الخميس، 13-04-2023 11:01 م

الفلك الدولي : عيد الفطر يوم السبت في هذه الدول

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الوكيل الاخباري - أعلن مركز الفلك الدولي موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي، وموعد تحري هلال شهر شوال 1444هـ.
 
وأوضح المركز في بيان له، أنه من المنتظر تحري هلال شهر شوال؛ لتحديد موعد عيد الفطر 2023 يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري، منوهًا بأنه من المتوقع أن يحل موعد عيد الفطر 2023 يوم الجمعة 21 من نفس الشهر.
 
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يختلف موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي، نظرًا لعدم توافر الأجواء المناسبة لاستطلاع هلال شهر شوال سواء بالعين المجردة أو بالتليسكوب من جميع أنحاء قارتي آسيا وأستراليا.

ويكون استطلاع هلال شهر شوال ممكنًا باستخدام التليسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا، وممكنًا بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.
 
وفيما يتعلق بـ موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي، نوه المركز بأن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتليسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي الخميس 20 أبريل، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية الدول الإسلامية بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع أن يحل موعد عيد الفطر 2023 في العديد من الدول يوم الجمعة 21 أبريل الجاري.
 
أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط، أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتليسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يومًا وأن يحل موعد عيد الفطر 2023 فيها يوم السبت 22 أبريل.

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