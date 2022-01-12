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الأربعاء، 12-01-2022 11:18 ص

القوات الأرمينية تستهدف مواقع أذربيجانية

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، أن القوات الأرمينية واصلت طوال الليلة الماضية، استهداف المواقع العسكرية على الحدود بين البلدين.

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وأضافت الوزارة، في بيان، أن قوات الجيش الأرميني، استهدفت بين الحين والآخر بأسلحة متنوعة، المواقع العسكرية الأذربيجانية على الحدود بين البلدين، وذلك منذ الساعة 23:20 وحتى الساعة 05:10 فجراً.


وأشار البيان إلى انتهاك أرمينيا اتفاق وقف إطلاق النار دون وجود أي مبرر لذلك.
ووصف الانتهاكات الأرمينية بـ "الاستفزاز والمغامرة العسكرية المقصودة."
والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، استشهاد أحد جنودها في محافظة كلبجار، بنيران الجيش الأرميني.


وذكرت في بيان، أن قوات الجيش الأرميني فتحت النيران على نقطة عسكرية أذربيجانية، وأنّ الجيش الأذربيجاني ردّ على مصدر النيران.


وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.


وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

 

الأناضول

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