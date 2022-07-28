القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين

الوكيل الاخباري- قال مصدر بوزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الدفاع الإقليمي الأوكرانية تقوم بإطلاق النار على العسكريين الأوكرانيين الذين يحاولون الانسحاب من ساحات القتال.



وأضاف المصدر: "أثناء الانسحاب في 25 يوليو من المركز السكني بوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعرضت بقايا الكتيبة الخامسة عشرة من لواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين بالجيش الأوكراني لنيران كثيفة قام بإطلاقها مسلحون من لواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 118، المتمركز اللواء في المركز السكني باخموتسكوي".

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وجاء في تقرير وزارة الدفاع يوم 28 يوليو، عن مسار العملية العسكرية الخاصة، أن القوات الأوكرانية لا تزال تتكبد خسائر كبيرة في المعدات والأفراد. فلقد تمكنت القوات الجوية الروسية بضرباتها عالية الدقة من القضاء على أكثر من 130 عسكريا من لواء المشاة الستين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون وما يصل إلى 70 عسكريا من اللواء الميكانيكي رقم 72 في منطقة أرتيموفسك.

روسيا اليوم