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الأربعاء، 12-07-2023 01:05 م

الكرملين: الضمانات الأمنية من مجموعة السبع لأوكرانيا أمر خطير وتمثل تعديا على أمن روسيا

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الوكيل الإخباري- أعلن الكرملين أن الضمانات الأمنية الغربية من مجموعة السبع لأوكرانيا أمر خاطئا وخطير ويمثل تعديا على أمن روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، بأن منح أوكرانيا أي ضمانات أمنية أمر خاطئ وخطير للغاية: "حيث تتجاهل هذه الدول في الواقع المبدأ الدولي الخاص بعدم قابلية الأمن للتجزئة. أي من خلال توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، فإنها تتعدى على أمن روسيا".

ولفت بيسكوف إلى أن هذا الأمر محفوف بـ "عواقب سلبية للغاية".

من جهة أخرى وصف بيسكوف تحالف الناتو بأنه "تحالف هجومي وليس تحالفا تم إنشاؤه وتصميمه لضمان الاستقرار والأمن. إنه تحالف هجومي. إنه تحالف يجلب عدم الاستقرار والعدوان".

وفي تعليق بيسكوف على تصريحات الناتو بأن الحلف يرى تهديدا لنفسه بالتعاون بين موسكو وبكين، قال "بأن مثل هذه التصريحات تتحدث عن سوء فهم لجوهر العلاقات الروسية الصينية. علاقاتنا ليست موجهة بأي حال من الأحوال ولم توجه أبدا ضد دول ثالثة أو ضد أي تحالفات. على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عن تحالفات عدوانية بطبيعتها".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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