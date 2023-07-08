السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 03:10 م

غموض يلف وجود مجموعة «فاغنر» في بيلاروسيا

245973


الوكيل الإخباري - تنبعث رائحة خشب مقطوع حديثا من معسكر بُني في بيلاروسيا قد ينتهي به المطاف مأوى لمقاتلي «فاغنر» بعد تمردهم الذي لم يستمر طويلا ضد قادة الجيش الروسي الشهر الماضي.

اضافة اعلان


وبعد وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أبرم الكرملين اتفاقا مع رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين لإنهاء التمرد وانتقاله إلى بيلاروسيا المجاورة مع بعض رجاله.


لكن الخميس الماضي، ألقى لوكاشنكو بظلال من الشك على هذا الاتفاق بعدما قال إن بريغوجين ومقاتليه ليسوا على الاراضي البيلاروسية.


وقال الميجر جنرال ليونيد كاسينسكي المسؤول في وزارة الدفاع البيلاروسية «إذا كنتم تبحثون عنهم، فلن تجدوهم هنا»، فيما كان يسير داخل الموقع في وسط بيلاروسيا مع صحافيين أجانب تلقوا دعوة نادرة إلى هذا البلد الخاضع لسيطرة مشددة لإجراء مقابلة مع لوكاشنكو.


حوله، كانت الخيام الـ300 التي يمكن أن تتسع لحوالي خمسة آلاف شخص، فارغة، باستثناء واحدة حيث يمكن رؤية بعض الحراس وهم يستريحون.


وأوضح كاسينسكي أن الخيام نصبت استعدادا لتدريبات مخطط لها في الخريف.


وازدادت التكهنات حول إمكان استخدام مقاتلي «فاغنر» المعسكر بعد انتشار صور بالأقمار الصناعية في تقارير إعلامية أظهرت أعمال البناء هناك في فترة قريبة من وقت التمرد.

ونفى لوكاشنكو المعلومات التي تفيد بأن بيلاروسيا تبني منشأة جديدة، لكنه قال إنه عرض مواقع عسكرية سابقة، بما فيها الموقع الموجود في تسيل، على «فاغنر».


وقال كاسينسكي «نظرا إلى أن القاعدة جاهزة... قد تقدّم لفاغنر».


وأدى الوصول المحتمل لآلاف المقاتلين الروس من مجموعة «فاغنر» إلى انقسام السكان المحليين في بلدة أسيبوفيتشي قرب تسيل.


ويُتّهم مقاتلون من «فاغنر» بارتكاب انتهاكات في العديد من البلدان بما فيها أوكرانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا. وقالت امرأة رفضت كشف أي تفاصيل شخصية خوفا من الانتقام «أشعر بالخوف... أريد السلام وأريد أن يكبر أطفالي. هذا كل ما يمكنني قوله».


في المقابل، أكد سكان آخرون إنهم غير قلقين. وقالت يلينا فينغلينسكايا البالغة 54 عاما «ليست لدي أي مخاوف. إذا كان لا بد من حدوث ذلك، فيجب حدوثه».


وبيلاروسيا نفسها لديها تاريخ مثير للجدل مع «فاغنر». ففي الفترة التي سبقت إعادة انتخاب لوكاشنكو في العام 2020، أوقفت بيلاروسيا حوالى 30 من مقاتلي «فاغنر» بتهمة التآمر لزعزعة استقرار البلاد.


ومنذ ذلك الحين، خرجت مجموعة «فاغنر» من الظل خصوصا خلال الهجوم على أوكرانيا.


واعترف بريغوجين أخيرا بأنه أسس هذا الجيش الخاص وأصبح من أشد المنتقدين لكبار الضباط العسكريين في روسيا.


وقاد مقاتلوه معركة مدينة باخموت في شرق أوكرانيا والتي تكشفت خلالها الخلافات بين بريغوجين والجيش. وبلغت هذه التوترات ذروتها مع تمرد بريغوجين المسلح في 23 و24 يونيو (حزيران)، وهو التحدي الأكبر حتى الآن لسلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وقالت فينغلينسكايا إن وجود «فاغنر» في بيلاروسيا «قد يكون وسيلة أخرى لحماية السكان».


وهو رأي وافق عليه كاسينسكي قائلا «لا أرى أي سبب لتكون لدينا مشكلات مع مجموعة فاغنر». وأضاف للصحافيين «لن نتنافس مع أحد. سنحصل على خبرتهم القتالية الفريدة».


لكن ما زال هناك الكثير من الأمور غير الواضحة بشأن الاتفاق الذي أدى إلى إنهاء التمرد والذي سمح للوكاشنكو بأن يؤدي دور وسيط قوي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.


وقال كاسينسكي إن «القرار النهائي بشأن مكان تمركزهم يعود إلى فاغنر وقادته».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1688823272430

روبوتات تشارك بمؤتمر صحفي للأمم المتحدة

246150

سوناك: بريطانيا تحث على عدم استخدام الذخائر العنقودية

image

محاولة تهريب حوالي 178 ألف حبة كبتاجون عبر مطار جدة السعودي

246045

الناتو يستعرض قوته العسكرية في قمة فيلنيوس

64a94c5c423604192e1b0808

آلاف المهاجرين يعانون الجوع في اليونان

64a94c7b423604164c2ed5d7

الجيش الروسي يعلن تدمير مخزن لصواريخ "هيمارس" الأمريكية في دونيتسك

أخبار متعلقة
65779052_403

ردا على العصيان المسلح.. بوتين يصادق على قانون جديد

243638

بيسكوف: بوتين يعمل من مكتبه في الكرملين

64918be24c59b73f511164d1

الكرملين يحذر من التوقعات العالية من اجتماع سوريا في أستانا

image - 2023-06-18T140736.191

الكرملين: العملية العسكرية الروسية تتحول إلى حرب مع الغرب

648b12de4c59b76e1c378ee2

بيسكوف يعلق على تصريح مستشار رئيس مكتب زيلينسكي حول الهجوم الأوكراني المضاد

image - 2023-06-15T160937.528

بيلاروسيا تعلن إسقاط مُسيرة أوكرانية الشهر الماضي