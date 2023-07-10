بوتين اجتمع سراً مع 30 قائداً عسكرياً

الوكيل الاخباري - كشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن اجتماع سري عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أكثر من 30 قائد عسكريا استمر لمدة ثلاث ساعات.



وأوضح بيسكوف أن الاجتماع تناول تقييم تطورات الحملة العسكرية والأحداث الأخيرة، بما في ذلك تمرد فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين.



وأشار إلى أن بوتين عرض خلال الاجتماع المزيد من الخيارات لنشر القوات واستخدام المزيد من الوحدات القتالية الإضافية.

اضافة اعلان



ورغم عدم إعطاء تفاصيل حول محتوى الاجتماع، إلا أنه يشكل إشارة واضحة إلى أن روسيا ما زالت تواصل إدارة حملتها العسكرية بشكل حاسم، وتعزز قدراتها العسكرية في مواجهة التحديات المستمرة.