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الثلاثاء، 26-09-2023 03:38 م

الكرملين: بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا الوضع في قره باغ

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الوكيل الإخباري - أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي أجريا مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء لبحث الوضع في إقليم قره باغ.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين أن الرئيسين أشارا خلال محادثاتهما التي جرت بمبادرة من الجانب الإيراني، إلى أهمية حل كل المسائل حول إقليم قره باغ بطرق سلمية.

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وأضاف البيان أن الرئيس بوتين أخبر نظيره الإيراني بنشاط قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ.


كما بحث الرئيسان ضمان انضمام إيران التدريجي إلى عمل مجموعة "بريكس".


من جانبه عبر رئيسي عن شكره لبوتين على دعمه للطلب الإيراني للانضمام إلى هذه المجموعة.


هذا وأكد الرئيسان اهتمامهما بتنشيط عمل المنصة الاستشارية الإقليمية "3+3".


وأشار بوتين ورئيسي إلى سعي بلديهما لمواصلة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.


وتابع بيان الكرملين: "أثناء بحث جدول الأعمال الثنائي تم الإعراب عن الارتياح للطبيعة البناءة والمفيدة للجانبين للتعاون الروسي الإيراني. وتم تأكيد السعي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتحريك المشاريع المشتركة الكبيرة في مجالات الطاقة والنقل، وتوسيع الاتصالات بين أوساط الأعمال والتبادلات السياحية".


RT

 




 

 


 

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