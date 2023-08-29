بوتين لن يحضر جنازة بريغوجين

الوكيل الإخباري - أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي قتل الأسبوع الماضي في حادث تحطم طائرة.



وقُتل بريغوجين، الأربعاء الماضي، بعد شهرين من إصدار أمر لقواته بإطاحة القيادة العسكرية الروسية، في ما اعتبره المراقبون أكبر تحدٍ لسلطة بوتين منذ وصوله إلى السلطة.

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وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء ردا على سؤال عما إذا كان بوتين سيحضر الجنازة، "لم يتم التخطيط لحضور الرئيس".



ولم تكن هناك إعلانات عامة حول موعد أو مكان دفن بريغوجين.



وأضاف بيسكوف "ليست لدينا معلومات محددة عن الجنازة. القرار في هذا الصدد يعود إلى العائلة والأصدقاء".



ووصف بوتين الأسبوع الماضي بريغوجين بأنه رجل "ارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنّه حقق النتائج المرجوة".



ونفى الكرملين تكهنات بأنه دبر الحادث انتقاما لتمرّد فاغنر في يونيو.

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