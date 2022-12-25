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الأحد، 25-12-2022 03:37 م

الكرملين: قلق ألمانيا من زيارة بوتين إلى مينسك سخيف

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الوكيل الاخباري- وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية قلق ألمانيا بشأن زيارة الرئيس الروسي بوتين لبيلاروس بأنه أمر سخيف، مؤكدا أن الاتصالات بين موسكو ومينسك تجري من أجل المنفعة المتبادلة وليس ضد أحد.

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وقال الناطق دميتري بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "إنه قلق سخيف للغاية، لأن الاتصالات بين الحليفين القريبين، أي بين روسيا وبيلاروس، لا يجب أن تثير أي قلق لدى أحد... وهي تجري ليس ضد أي أحد، بل من أجل المنفعة المتبادلة (للطرفين) ومن أجل الاهتمام المتبادل".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، شتيفن هيبيشتريت، قد صرح في 19 ديسمبر الجاري بأن برلين قلقة من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمينسك، موضحا أن ألمانيا تخشى من تغير موقف بيلاروس من العملية الروسية في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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