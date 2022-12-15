مواطنون ألمان يلجأون إلى روسيا طلبا لـ"الدفء"

الوكيل الإخباري - يلجأ بعض سكان ألمانيا إلى المناطق الغربية من روسيا في كالينينغراد لقضاء الشتاء بسبب ارتفاع الأسعار في بلادهم.



وأعلن عن ذلك حاكم منطقة كالينينغراد أنطون أليخانوف، الذي قال إن سكان ألمانيا بدأوا في القدوم إلى المنطقة لقضاء فصل الشتاء بسبب ارتفاع أسعار المساكن والخدمات المجتمعية.

اضافة اعلان



وتابع أليخانوف: "إنه أمر مدهش، هناك مواطنون ألمان يأتون لقضاء الشتاء معنا، لأن استئجار شقة، ودفع فواتير الخدمات لمدة أربعة أشهر في كالينينغراد سيكون مثل قيمة شهر واحد في مكان واحد بدوسلدورف على سبيل المثال".



وقال حاكم منطقة كالينينغراد إنه سأل أحد هؤلاء الألمان، فأجابه: نحن هنا لنقضي الشتاء معكم.

وأشار أليخانوف إلى أن سكان المنطقة الذين يؤجرون شققهم يمكنهم كسب المال من ذلك.

RT