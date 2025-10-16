رئيس برلمان القرم يدعو كيم جونغ أون لزيارة شبه الجزيرة

الوكيل الإخباري- قال رئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير قسطنطينوف، إنه دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لزيارة شبه جزيرة القرم في أي وقت يراه مناسبا.



وأكد قسطنطينوف أنه قام في أكتوبر بزيارة عمل إلى كوريا الشمالية ضمن وفد من حزب روسيا الموحدة.



وأضاف: "قمت بدعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى شبه جزيرة القرم نيابة عن رئيس الجمهورية وشعبها. نحن نكنّ احتراما كبيرا لموقف كوريا الشمالية، ونعرب عن امتناننا للمساعدة التي قدّمتها خلال هذه الفترة العصيبة. نُقدّر ونحترم وقوفهم إلى جانبنا".

ووصف قسطنطينوف، الزعيم الكوري الشمالي بالشخص المثير للاهتمام وبأنه يشع حيوية وفي غاية الذكاء. وقال إن كيم جونغ أون مطلع على الوضع في السياسة العالمية ويعلم بتفاصيل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.



وتابع رئيس البرلمان: "إنه يدرك تماما عمق المسؤولية الملقاة على عاتقه باعتباره زعيما لكوريا الشمالية".



ويرى قسطنطينوف، أن كوريا الشمالية دولة متنامية تتمتع بآفاق كبيرة ومرافق حديثة مثيرة للاهتمام وإمكانات علمية ورغبة في التعاون مع روسيا.



وقال: "يوجد هناك الكثيرون ممن يتقنون الروسية. وهم يشجعون على تعليم اللغة الروسية".

RT