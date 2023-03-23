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الخميس، 23-03-2023 12:16 م

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون منع عزل نتنياهو

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الوكيل الإخباري - صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، وهو القانون الذي يحصن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.

وتمت المصادقة على "قانون أساس: الحكومة" بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيدوه، فيما عارضه 47 عضوا، حيث تغيب عن جلسة المصادقة على القانون عضوا الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، كما تغيب عن الجلسة عضو الكنيست عن شاس موشي أبوطبول، لكن هذا التغيب عن الجلسة لم يكن لأسباب تتعلق بخلافات داخل الائتلاف الحكومي.

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وصودق على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.


وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.


وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.


كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القياة برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.

 

RT

 




 

 


 

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