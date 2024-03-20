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الأربعاء، 20-03-2024 09:40 ص

الكونغرس يتوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة ومنع إغلاقها جزئيا

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الوكيل الإخباري - أعلن الكونغرس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية خلال السنة المالية الحالية.

وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي أعلن الاتفاق، في بيان، إنه "يأمل أن تتم إتاحة نص التشريع "في أقرب وقت ممكن"، وهي خطوة رئيسية متوقعة قبل تصويت أي من المجلسين".

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ولدى الكونغرس مساحة زمنية حتى الساعة 11:59 مساء يوم الجمعة المقبل لتمرير الصفقة، وسيتعين على الأعضاء من كلا الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ التعاون من أجل تجنب إغلاق جزئي للحكومة، بحسب شبكة CNN.


ومن المرجح أن يحتاج جونسون إلى العديد من أصوات الديمقراطيين لتمرير التشريع، باعتبار أن العديد من اليمينيين يضغطون ضد مشروع القانون. 

 

RT

 




 

 


 

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