الحرس الثوري الإيراني يحذر الغرب: الزمن الأول تحول

الوكيل الإخباري - وجه الأميرال علي رضا تنغسيري قائد القوات البحرية في الحرس الثوري تحذيرا شديد اللهجة لدول الغرب في حال احتجزت نفط أو ناقلات إيران النفطية في أي مكان بالعالم.



واستذكر تنغسيري، بحقبة زمنية عاشتها إيران وكيفية تصرف القادة وقتها وقال: "في حقبة الشاه أرادت الحكومة وقتها بيع نفطها بناقلات نفط إيطالية، وفي الطريق احتجزتها بريطانيا، طلب ملك إيران أن تأخذ ناقلة وتطلق سراح اثنين بعد رفض البريطانيين وهب الملك اثنين منها إلى بريطانيا شرط أن تفرج عن الناقلة الأخيرة".

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ونوه: "لكن اليوم، إذا سرقوا نفطنا أو احتجزوا ناقلتنا في أي مكان بالعالم، فسنرد بالمثل".



وكانت بحرية الجيش الإيراني بداية هذا العام احتجزت ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها، وفق ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، وذكرت الوكالة أن "القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية بأمر قضائي في مياه بحر عمان".

RT