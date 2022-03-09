الكويت .. مرسوم أميري بتعيين وزيرين جدد

الوكيل الإخباري-أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مرسوما أميريا بتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح وزيرا للداخلية، والشيخ طلال خالد الصباح وزيرا للدفاع.





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وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم رقم )56 )لسنة 2022 بتعيين وزيرين بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الاخر1443 هجرية الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بولي العهد الكويتي لممارسة بعض اختصاصات الامير الدستورية.

وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة.

وعلى المرسوم رقم 48 لسنة 2022 بقبول استقالة وزيرين.

وعلى المرسوم رقم 49 لسنة 2022 بتعيين وزيرين بالوكالة.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

رسمنا بالاتي مادة أولى يعين كل من :

1 - الفريق أول متقاعد أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

2 - طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكالة الانباء الكويتية

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