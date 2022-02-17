الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 01:08 م

الكويت .. مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية

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الوكيل الإخباري-أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم عن صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد منصور الأحمد الصباح. 

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وذكر المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الخميس أنه صدر أيضا مرسوم أميري ، بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة .

 

وأضاف أنه تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.

 

وكالة الانباء الكويتية

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