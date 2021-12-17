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الجمعة، 17-12-2021 09:01 ص

الكويت يعلن فتح منفذ العبدلي مع العراق

الكويت ٢


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق، مؤكدا أن هذا القرار يأتي بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدولتين.

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وحسب جريدة القبس الكويتية، أكد الخالد أن فتح منفذ العبدلي سيكون بداية من الأسبوع المقبل، مشددا على ضرورة "استمرار التنسيق مع العراق لتأمين الحدود".
وأوضح رئيس الحكومة الكويتية أن هذا القرار يستهدف "زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين الكويت والعراق، بما يعود بالمنفعة على البلدين وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة".


تصريحات الخالد جاءت أثناء قيامه بجولة تفقدية لقطاع أمن الحدود وقطاع أمن المنافذ بالحدود الشمالية للبلاد، أمس الخميس.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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