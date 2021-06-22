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الثلاثاء، 22-06-2021 10:24 ص

كوريا الجنوبية: نظام تشويش مضاد للطائرات بدون طيار

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة شراء الأسلحة بكوريا الجنوبية، أن الجيش بدأ، اليوم الثلاثاء، عملية تجريبية لنظام كشف وإعاقة الطائرات المسيرة لأفضل استجابة للتهديدات المتزايدة من هذه الطائرات.

وأفادت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي، بأن الجيش والقوات البحرية والجوية الكورية الجنوبية ستعمل خلال الأشهر الـ 6 القادمة على تشغيل نظام رادار قادر على كشف المسيرات صغيرة الحجم ككرة البيسبول في نطاق 8 كيلومترات، وتعطيلها باستخدام أجهزة التشويش.

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وأضافت، أن النظام الهادف إلى منع الطائرات المسيرة من الاقتراب من المنشآت العسكرية، تم تطويره باستخدام تقنيات كورية في مواجهة الاستخدام العسكري المتزايد للطائرات بدون طيار في جميع أنحاء العالم.

 

وقال مسؤول الوكالة، كيم إيل دونغ، إنه "من المتوقع أن يتم تحديث قدراتنا الدفاعية الجوية لحماية البنية العسكرية التحتية الرئيسية، من خلال الاستعداد ضد التهديدات الجديدة التي تمثلها الطائرات بدون طيار".


وقد تم تطوير النظام من قبل شركة كورية بموجب صفقة تبلغ قيمتها 4.84 مليار وون (4.3 ملايين دولار) العام الماضي، ومر بمرحلة إنتاج وتفتيش لمدة 6 أشهر.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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