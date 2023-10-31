الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام تعلن عن استهداف قوة راجلة صهيونية

قمة عربية طارئة في الرياض 11 تشرين الثاني المقبل

فيديو - لحظة تفجير الاحتلال منزل القيادي في حماس صالح العاروري

الاحتلال يقصف مواقع قريبة جدا من مستشفى القدس

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

فايننشال تايمز: لهذه الأسباب الاجتياح البري كان محدوداً

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إعلام عبري: نتنياهو تلقى وثيقة سرية حذرته قبل 7 سنوات

الأمم المتحدة: الترتيب الحالي لإدخال المساعدات لغزة محكوم عليه بالفشل

جيش الاحتلال يقصف مواقع عسكرية لحزب الله في لبنان

عاجل

كتائب القسام تعلن عن استهداف قوة راجلة صهيونية

الثلاثاء، 31-10-2023 07:17 ص

المتهم بإنهاء حياة طفل في أميركا يدافع عن براءته

99


الوكيل الاخباري - دفع رجل يبلغ 71 عاما متّهم بقتل طفل فلسطيني-أميركي طعنا حتى الموت، ببراءته من التهم الموجهة إليه في الجريمة التي وقعت في ولاية إلينوي وربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

اضافة اعلان


ويواجه جوزيف تشوبا تهما بالقتل والشروع في القتل وجرائم كراهية على صلة بالجريمة التي وقعت في 14 أكتوبر، وأسفرت عن مقتل الطفل وديع الفيوم البالغ ست سنوات، وإصابة والدته حنان شاهين (32 عاما) بجروح خطيرة.


ودفع تشوبا ببراءته من كل التهم الموجهة إليه لدى مثوله الإثنين أمام محكمة في إلينوي قررت تمديد توقيفه حتى الثامن من يناير، موعد الجلسة المقبلة.


ووفقا لمكتب مأمور الأمن في مقاطعة ويل، فقد استهدف المشتبه به ضحيتيه "بسبب كونهما مسلمين وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
653e72a54c59b7547e4b48fb

المغرب يشيد بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء

0

روسيا تعلق على رد الفعل الأمريكي على أحداث مطار داغستان

653ffe0e4c59b76df549da60

الأمم المتحدة: الوضع في سوريا هو حاليا الأخطر منذ فترة طويلة

653ffc8b4c59b772b7323715

البنتاغون: العسكريون الأمريكيون تعرضوا للهجمات في سوريا والعراق 23 مرة خلال أسبوعين

653ffa5c4c59b774451241a1

الإيكونوميست: خسائر القوات الأوكرانية زادت إلى "مستوى ينذر بالخطر"

653ff0e04c59b778a8463998 (1)

مستشار زيلينسكي يوضح بشأن عمليات السرقة في أوكرانيا

أخبار متعلقة
زززز

فيديو - قتلى وجرحى بعملية إطلاق نار في ولاية أمريكية

383221

قتيلان وجريحان على الأقلّ بضربات روسية في جنوب أوكرانيا

652f85194c59b70f16745c38

إسرائيل.. إغلاق طرق ونشر 1500 عنصر شرطة تحضيرا لزيارة بايدن

نننن

بايدن يعلق على جريمة بحق طفل فلسطيني ووالدته في أمريكا

652a8de94c59b7154f3bdbb5

مجهول يهدد بتفجير نفسه وسط وارسو

٢٢

قتلى بينهم أطفال في تحطم طائرة بأستراليا