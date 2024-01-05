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الجمعة، 05-01-2024 09:25 ص

المتهم طالب .. قتيل وجرحى بإطلاق نار بمدرسة أميركية

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الوكيل الإخباري- أطلق تلميذ يبلغ من العمر 17 عاما النار أمس الخميس، في مدرسته الثانوية بمدينة بيري بولاية آيوا، ما أسفر عن مقتل زميل له وإصابة خمسة بجروح، بحسب ما أعلنت سلطات الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي .

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وقال مساعد رئيس قسم التحقيقات الجنائية في ولاية آيوا ميتش مورتفيدت، خلال مؤتمر صحافي، إن القتيل تلميذ في الصف السادس، وهو ليس تلميذا في تلك المدرسة الثانوية بل كان موجودا فيها لحضور برنامج فطور، مشيرا أن الجرحى الخمسة، هم أربعة طلاب وموظف في المدرسة الثانوية وحالتهم مستقرة .


وأوضح مورتفيدت، أن مطلق النار، طالب في المدرسة الثانوية يدعى ديلان باتلر وعمره 17 عاما، وكان مسلحا بمسدس وبندقية صيد، حيث تم العثور عليه مصابا بجرح ألحقه بنفسه، وهي صيغة تستخدمها السلطات في العادة لوصف حالات الانتحار.


 




 

 


 

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