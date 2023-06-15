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الخميس، 15-06-2023 03:41 م

المجلس الأوروبي للمناخ يوصي بخطط لخفض الانبعاثات

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الوكيل الإخباري- أوصى المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي الخاص بالتغير المناخي، بإدخال أهداف مناخ طموحة حتى عام 2040، تتمثل بخفض الانبعاثات بواقع 90 - 95 بالمئة، مقارنة بمستويات عام 1990.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تقرير للمجلس المنعقد في ستراسبورج اليوم الخميس، أن هذا الخفض ضروري للتخفيف من مخاطر المناخ والوصول إلى مستقبل مستدام.


وأشار رئيس المجلس الخبير الاقتصادي الألماني أوتمار إيدنهوفر "تؤكد توصيات المجلس الاستشاري الحاجة إلى إجراءات جريئة وتحويلية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 بطريقة نزيهة ومجدية".


وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بأن يصبح محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050 من خلال خفض الانبعاثات الى أقل من مستويات عام 1990 بنسبة 55 بالمئة على الأقل بحلول عام 2030.

 

بترا

 




 

 


 

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