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الإثنين، 02-01-2023 08:58 ص

المدفعية الروسية تدمر مجموعة من المعدات العسكرية الأوكرانية

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "نوفوستي" بأن بطارية من مدافع هاوتزر "غياتسينت بي" من عيار 152 ملم تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، دمرت مجموعة من المركبات المدرعة الأوكرانية في اتجاه مدينة زابوروجيه.

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ونقلت الوكالة عن مقاتل لمدفع الهاوتزر الذي نفذ هذه الضربة: "تلقينا أمرا بتدمير معدات العدو. حصلنا على إحداثيات الهدف. وقمنا بعملنا باستخدام 4 قذائف. تم تدمير الهدف".

 

وتم اكتشاف الهدف بمساعدة مسيرة، ثم تم نقل إحداثياته على الفور إلى قوات المدفعية. بفضل بيانات المراقبة الموضوعية تم تأكيد واقع القضاء على الهدف.

وفي صفوف طاقم مدفع الهاوتزر الذي نفذ الضربة يتم تنفيذ المهام القتالية من قبل العسكريين الذين تم تجنيدهم في إطار التعبئة الجزئية. ومر هؤلاء العسكريون بفترة التدريب الكامل في مراكز التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية وفي ساحات التدريب في المناطق الخلفية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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