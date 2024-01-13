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السبت، 13-01-2024 01:15 م

المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يتقدم في الانتخابات الرئاسية

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الوكيل الإخباري - أظهرت المعطيات بعد مرور 30 دقيقة على بدء فرز الأصوات، أن لاي تشينغ -تي من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في تايوان، يتقدم بشكل أولي في انتخابات رئيس إدارة الجزيرة.

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وتبث قناة Sanli TV التلفزيونية، عملية فرز الأصوات مباشرة من مراكز الاقتراع.

ووفقا لها، يتقدم لاي تشينغ -تي بشكل مبدئي بنسبة 34.2%، يليه كي وين زي مرشح حزب الشعب التايواني الذي يدعو إلى الحوار مع الصين والولايات المتحدة، بنسبة 28.9%، ثم مرشح حزب المعارضة التايواني الذي يدعو إلى تطبيع العلاقات مع بكين في المركز الثالث بنسبة 28.4%.


ولم تحدد القناة التلفزيونية، ما هي نسبة الاستمارات الانتخابية التي تم فرزها بالفعل أو متى سيتم الانتهاء من عملية الفرز.

 

وخلال الانتخابات لا يتم توفير التصويت الإلكتروني أو الغيابي أو المبكر.

 

RT

 




 

 


 

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