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السبت، 06-01-2024 10:02 ص

تايوان: المناطيد الصينية تهدد سلامة الطيران

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الوكيل الإخباري - اتهمت وزارة الدفاع التايوانية الصين اليوم (السبت) بتهديد سلامة الطيران وشن حرب نفسية على سكان الجزيرة بعد رصد موجة من المناطيد في الآونة الأخيرة بالقرب من تايوان أو فوقها قبل أيام من انتخابات تايوانية مهمة، وفقاً لوكالة «رويترز».

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وأصبح احتمال استخدام الصين للمناطيد بغرض التجسس قضية عالمية في فبراير (شباط) عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني. وقالت الصين إن المنطاد كان مركبة مدنية انحرفت عن طريق الخطأ.

وتايوان في حالة تأهب قصوى تحسبا للنشاط العسكري والسياسي الصيني قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 13 يناير (كانون الثاني). وتقول إن الصين تمارس ضغوطا عسكرية واقتصادية في محاولة للتدخل في الانتخابات.


وتعتبر الصين الجزيرة جزءا من أراضيها وهو ما ترفضه حكومة تايوان.

ومنذ الشهر الماضي، أبلغت وزارة الدفاع التايوانية عن عدة وقائع لمناطيد صينية تحلق فوق مضيق تايوان الحساس. وقالت هذا الأسبوع إن بعض المناطيد حلقت فوق تايوان بالقرب من مطارات رئيسية.


وأفادت الوزارة في بيان اليوم بأن المناطيد تشكل «تهديدا خطيرا» لسلامة الطيران الدولي نظرا لمسارات طيرانها.
وأضافت «نعبر أيضا عن تنديدنا بتجاهل الشيوعيين الصينيين لسلامة الطيران وتجاهلهم لسلامة الركاب في رحلات الطيران عبر مضيق تايوان ورحلات الطيران الدولية».


ولم ترد وزارة الدفاع الصينية ولا مكتب شؤون تايوان وإدارة الطيران المدني اليوم على طلبات للتعقيب.


وامتنعت وزارة الدفاع الصينية الأسبوع الماضي عن التعقيب على المناطيد في مؤتمر صحفي شهري.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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