المعارضة البلغارية تعارض بيع مفاعلات روسية من محطة "بيليني" الكهروذرية لأوكرانيا

الوكيل الإخباري - أفادت الإذاعة الوطنية البلغارية بأن حزبي "فوزروجديني" والحزب الاشتراكي البلغاري يعارضان عقد اجتماع للجنة البرلمانية للطاقة لبحث بيع مفاعلات روسية لمحطة "بيليني" النووية لأوكرانيا.



وقال النائب من الحزب الاشتراكي البلغاري، غيورغي سفيلينسكي: "تبيعون المفاعلات الروسية لأوكرانيا. هل تضحكون على هؤلاء الناس؟ هل تريدون أن يصل الرئيس (الأوكراني) إلى هنا غدا وأن يرى كيف يتصرف البرلمان البلغاري بوقاحة تجاه الشعب الأوكراني المعذب، فهل تتوقعون أن يذهب المهندسون الروس ويقومون بتثبيتها وتشغيلها؟ أيها الناس، غيروا رأيكم".

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وتساءلت النائب من حزب "فوزروجديني"، إيسكرا ميخائيلوفا: "ما هي بالضبط ضرورة (عقد) هذا الاجتماع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشروع (مشروع الصفقة) تم تقديمه أمس فقط؟ لا توجد هناك آراء حوله حتى الآن. أذكركم أن بلغاريا ليست لديها استراتيجية للطاقة منذ عام 2020".



واقترح ممثلو الائتلاف الحاكم ببلغاريا (حزب "المواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا" واتحاد القوى الديمقراطية وكتلة "مواصلة التغيير" و"بلغاريا الديمقراطية") والحركة من أجل الحقوق والحريات، سابقا، بيع معدات روسية من محطة "بيليني" الكهروذرية غير المكتملة لأوكرانيا وبينها مفاعلان و4 مولدات بخار و4 مضخات تدوير. ولا يمكن استخدام هذه المعدات لإنهاء عملية بناء محطة "بيليني" الكهروذرية بسبب استحالة وصول خبراء روس إلى المحطة على خلفية العقوبات.



وتنوي الأغلبية البلغارية الحاكمة استخدام العائدات من بيع المعدات الروسية لدفع تكلمة بناء مفاعلات جديدة في محطة "كوزلودوي" الكهروذرية العاملة من قبل شركة "Westinghouse" الأمريكية.



وأفادت وسائل إعلام بلغارية، أمس الثلاثاء، بخطط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيارة بلغاريا غدا الخميس. ولم تؤكد ولم تنف السلطات البلغارية رسميا هذه المعلومات حتى الآن.

RT