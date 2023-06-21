اعتقال رئيسة وزراء بيرو السابقة بيتسي شافيز

الوكيل الإخباري - اعتُقلت رئيسة وزراء بيرو السابقة بيتسي شافيز في منزلها في جنوب البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمس الثلاثاء.



وكانت أعلى محكمة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق شافيز، رئيسة الوزراء السابقة في عهد الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، الذي أطاح به البرلمان.

اضافة اعلان



وأعلنت المحكمة أنه يجب حبسها احتياطيا لمدة 18 شهرا بتهمة التمرد والتآمر بناء على طلب مكتب المدعي العام.



ويحقق مكتب المدعي العام في بيرو مع شافيز لدورها في قرار كاستيلو بحل البرلمان في ديسمبر الماضي، وهو متهم بالهجوم على النظام الدستوري في البلاد. ويشار إلى أن السياسي اليساري هو بالفعل في الحبس الاحتياطي.



وأراد كاستيلو منع تصويت بحجب الثقة وحل الكونغرس. ثم عزله البرلمان من منصبه، وألقي القبض عليه بتهمة محاولة الانقلاب.

البيان