الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 03:54 م

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

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الوكيل الإخباري-قرر مجلس الحكومة بالمغرب، المنعقد اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى نهاية 31 يناير 2022 وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة إن هذا الأخير "صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1016 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي".


وأضاف بايتاس أن "مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الاثنين 31 يناير 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19".


وأوضح الوزير أن هذا "التمديد يستند إلى مقتضيات المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، التي تعطي للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة صلاحية اقتراح تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم، يحدد النطاق الترابي بتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذها".

 

روسيا اليوم

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