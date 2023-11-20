الإثنين 20-11-2023
الوكيل الاخباري
 

اليوم العالمي للطفل .. استشهاد أكثر من 5500 طفل منذ بدء العدوان على غزة

توضيح حول دوام المدارس يوم الثلاثاء

سرايا القدس تعلن إيقاع 6 جنود ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في غزة

تعرف على حالة الطقس لـ 3 ايام قادمة في الاردن

كتائب القسام تعلن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية

"سي إن إن" تكشف أبرز بنود صفقة محتملة بين إسرائيل و"حماس" بشأن الرهائن

40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني (2 ) تصل رفح جنوب غزة

بيان صادر عن مجلس النواب - فيديو

زلزال جديد يضرب تركيا

وزارة الداخلية بغزة: الاحتلال يقصف نازحين بالمستشفى الإندونيسي

عاجل

سرايا القدس تعلن إيقاع 6 جنود ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في غزة

الإثنين، 20-11-2023 12:18 م

المقاومة تعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا

170015514674351300


الوكيل الإخباري- أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الاثنين بيانًا أعلنت فيه أن مجاهديها نفذوا هجومًا استهدف قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون، باستخدام الأسلحة المناسبة.

اضافة اعلان

 

وجاء في نص البيان :"  دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:30)  من صباح يوم الاثنين 20-11-2023  بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون ‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏ "

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (4)

رئيس كوريا الجنوبية: الصين لن تستفيد من التعاون الثلاثي مع روسيا وكوريا الشمالية

images

زلزال جديد يضرب تركيا

187106_0

مسؤول أوكراني سابق: انخفاض حاد في عدد السكان بأوكرانيا في الشهرين الماضيين

7830158_1700468847

حزب الله: استهدفنا ثكنة زبدين الإسرائيلية

تنزيل (2)

انتشال جثة أحد أفراد طاقم سفينة شحن تركية بعد غرقها في البحر الأسود

تنزيل (1)

بمشاركة عُمانية.. تنفيذ المشروع الروسي السوري الخاص بترميم آثار تدمر

أخبار متعلقة
20524_422366021271762_265300064439677159_n

الجيش الإسرائيلي: قوات لواء الإمام الحسين الإيرانية تصل جنوب لبنان

FLmvC

الحوثيون يدخلون الحرب ويعلنون قصف إسرائيل

653ffe0e4c59b76df549da60

الأمم المتحدة: الوضع في سوريا هو حاليا الأخطر منذ فترة طويلة

653f52534c59b71893152845

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جنديين في انقلاب دبابة - صورة

netanyhu-20-11-2019

نتنياهو يربك المشهد السياسي في إسرائيل

653dfcfe4c59b74e015dba92

حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" تدخل المتوسط