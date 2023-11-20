المقاومة تعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا

الوكيل الإخباري- أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الاثنين بيانًا أعلنت فيه أن مجاهديها نفذوا هجومًا استهدف قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون، باستخدام الأسلحة المناسبة.
وجاء في نص البيان :" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:30) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 بالأسلحة المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾ "