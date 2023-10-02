المكسيك.. قتلى وإصابات في حادث تحطم شاحنة بضائع على حدود غواتيمالا

الوكيل الاخباري-

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لقي ما لا يقل عن 10 مهاجرين مصرعهم وأصيب 15 آخرين يوم الأحد نتيجة تحطم شاحنة بضائع كانوا يستقلونها على طريق سريع في جنوب المكسيك بالقرب من الحدود مع غواتيمالا.وأفاد مكتب الدفاع المدني في ولاية تشياباس، بأن حادث الشاحنة وقع يوم الأحد على طريق سريع بالقرب من بلدة بيخييبان، على بعد حوالي 110 أميال (175 كيلومترا) من الحدود الغواتيمالية.ولم يؤكد المكتب جنسيات الضحايا، لكن أحد موظفي مكتب المدعي العام قال إن معظمهم من المهاجرين الكوبيين الذين كانوا يستقلون سيارات عابرة.كما لم يتضح عدد المهاجرين من بين المصابين الـ15، ولم تتوفر معلومات فورية عن حالتهم أو جنسياتهم.