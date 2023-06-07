المكسيك.. وزير الخارجية يعتزم الاستقالة تفرغاً لحملته الرئاسية

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، إنه سيستقيل من منصبه الأسبوع المقبل، استعدادا لنيل ترشيح حزب مورينا «حركة التجديد الثورية» اليساري، الذي ينتمي إليه الرئيس، أندريس مانويل لوبيز -أوبرادور، ليكون مرشحه الرئاسي في انتخابات العام المقبل.



وسيكون إبرارد من بين ثلاثة مرشحين رئيسيين يريدون الوصول للمنصب الأعلى في البلاد عن حزب مورينا. وكان إبرارد يوفق بين مهامه في السياسة الخارجية وأنشطة ما قبل الحملة منذ أشهر.

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وخلال فعالية أقيمت بأحد فنادق مكسيكو سيتي، قال إبرارد وسط أنصاره، إنه سيستقيل في 12 يونيو، مضيفاً: «سأفعل ذلك لتكريس نفسي بالكامل بسعادة وتصميم للدفاع عن خطة رئيسنا».



والمتنافسان الرئيسيان الآخران على ترشيح الحزب هما عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، ووزير الداخلية أدان أوغستو لوبيز. ويعتزم الحزب اختيار مرشحه من خلال اقتراع داخلي.



وقال لوبيز أوبرادور، إنه لن يدعم أي مرشح، لكن تعليقاته تراقب عن كثب بحثا عن أي علامة تشير لتأييده لمرشح بعينه. ويسعى عضو رابع في الحزب، وهو السيناتور ريكاردو مونريال، للحصول على ترشيح الحزب. والتقى لوبيز أوبرادور المرشحين، مشيراً إلى أنّه يسعى للحفاظ على وحدة الحزب.

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