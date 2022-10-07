الموعد الرسمي لتتويج الملك تشارلز على العرش البريطاني رسمياً

الوكيل الاخباري - ذكرت وكالة الأنباء الدولية Bloomberg News أن موعد تتويج الملك تشارلز الثالث على العرش البريطاني سيكون في 3 يونيو/ حزيران 2023، أي بعد 8 أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ورغم ذلك يعتبر الوقت قليلاً نسبياً في مثل هذه الظروف.

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وعلى الرغم من أن الملك تشارلز الثالث أصبح ملك بريطانيا فور وفاة والدته الملكة إليزابيث، حيث تم تعيينه رسمياً في مجلس الانضمام، حيث جرت العادة بتطبيق هذه الخطوة في غضون 24 ساعة من وفاة الملك السابق للبلاد، إلا أن التتويج الرسمي يحصل بعد فترة زمنية تمتد للعديد من الأشهر.



وسيتم تتويج الملك تشارلز الثالث في وستمنستر آبي، حيث جرت حفلات التتويج الملكي هناك على مدى 900 عام الماضية، وهو المكان نفسه الذي أقيمت فيه جنازة جلالة الملكة إليزابيث.

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