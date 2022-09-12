تشارلز الثالث يتعهد بأن يحذو حذو الملكة الراحلة

الوكيل الاخباري - قال الملك تشارلز الثالث في كلمة أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات، يوم الاثنين، إن الملكة إليزابيث الثانية أفنت حياتها في خدمة بلدها وحافظت على نظام الملكية الدستورية.

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وأضاف: الملكة الراحلة كانت مثالا لكل من عاصرها، تفانت لشعبها وأمتها، حافظت على مبادئها بفناء وشكلت مثالا لخدمة العامة.



مخاطبا النواب واللوردات، قال الملك تشارلز الثالث "تقاليدنا الديمقراطية عريقة وأصيلة، والبرلمان البريطاني هو الأداة الحية لديمقراطيتنا، من خلال مشورتكم أتمنى أن أمشي على خطا والدتي".



وسيشارك الملك تشارلز أيضا كبار أفراد العائلة المالكة في صلوات ليلية بكنيسة سانت جايلز، حيث سيسجى النعش قبل نقله إلى لندن يوم الثلاثاء.



ومنذ وفاة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما في قلعة بالمورال، منزل عطلتها الصيفية في اسكتلندا، تم وضع سلسلة من الخطط المصممة بعناية للحداد على الملكة التي اعتلت عرش بريطانيا لأكثر من 70 عاما.

سكاي نيوز