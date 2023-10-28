السبت 28-10-2023
الوكيل الاخباري

"الوطني لحقوق الإنسان" يرصد المسيرات التضامنية مع غزة

حماس تعلن استعدادها لإطلاق جميع الأسرى المدنيين فور تهيئة الظروف المناسبة

330 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الاردن اليوم السبت

الموقع 512.. قاعدة أميركية سرية كشفتها الاحداث في قلب صحراء النقب

الصحة العالمية: العاملون في الصحة والمرضى بغزة يقضون الليل بالظلام والخوف

وزير الاتصالات الفلسطيني: فلسطين تتفاوض على خدمات ستارلينك لاستعادة الاتصال في غزة

ماسك يرد على المطالبات الدولية بتوصيل الانترنت الفضائي للقطاع

مصر: لا نتحمل مسؤولية عوائق دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح

صحة غزة تدعو طلاب الطب والمتقاعدين بالتطوع فوراً

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 311 جندياً خلال معركة طوفان الأقصى

عاجل

الموقع 512.. قاعدة أميركية سرية كشفتها الاحداث في قلب صحراء النقب

السبت، 28-10-2023 03:38 م

الناخبون العُمانيون ينتخبون غدا أعضاء مجلس الشورى

1698491305_image-scaled


الوكيل الإخباري - تنطلق في سلطنة عُمان غدا الأحد، انتخابات مجلس الشورى، والتي سيدلي فيها الناخبون في جميع ولايات السلطنة بأصواتهم عبر تطبيق (انتخب) لاختيار ممثليهم في عضوية المجلس للفترة العاشرة.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الداخلية العُمانية في بيان صحفي إن تطبيق (انتخب) جاهز فنيا وتقنيا لاستقبال أصوات الناخبين، والبالغ عددهم 753690 بينهم 362844 ناخبة.


ويبلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس 738 ناخبا، من بينهم 31 مرشحة، لاختيار 90 عضواً من أعضاء المجلس.


وأضاف البيان أن تطبيق انتخب في نسخته الثانية أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة؛ كميزة القراءة السمعية لذوي الإعاقة السمعية من المكفوفين، ولغة الإشارة التي ستكون متاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.


وأشار البيان إلى أن الوزارة ستتيح عبر التطبيق متابعة مؤشرات وإحصاءات سير عملية التصويت.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653ce14e4c59b73c6813e220

الخارجية السعودية: المملكة تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل

653ce14e4c59b73c6813e220

"الدوما": إسرائيل تسلك طريقا خطيرا نحو التصعيد وتأجيج النزاع

653d040042360432c54cfd94

أنقرة تصدر توضيحا بخصوص "مقاتلات بريطانية قصفت غزة أقلعت من تركيا"

653cf9744c59b73f5873b6fd

موسكو: كييف ارتكبت اعتداء كاد أن يؤدي إلى كارثة نووية تطال العديد من البلدان

44

وفاة 122 شخصاً في السودان بسبب الكوليرا وحمى الضنك

653cfa344c59b7406a17e86c

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 620 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 36 مسيّرة ومقاتلتين

أخبار متعلقة
6517d03f42360420383c9eb8

الدفاع الرومانية حذرت منطقتين في البلاد من خطر تعرض المجال الجوي للانتهاك

6517dea14236041be2427d66

الدفاعات الروسية تسقط 9 صواريخ أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود

6517d34f42360419667e7d0c

أنباء عن انفجارات في مدينة زابوروجيه

6517befc42360418377228a0

مكارثي يدعو لوقف المساعدات لأوكرانيا لتجنب الإغلاق الحكومي

6517c82d4c59b75fa81f1001

بوتين: روسيا ستواصل مساعدة أبخازيا في ضمان أمنها القومي

6517aca04c59b75d3511bf52

تراوري ينفي وجود مشاكل مع ساحل العاج