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السبت، 30-09-2023 10:55 ص

بوتين: روسيا ستواصل مساعدة أبخازيا في ضمان أمنها القومي

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الوكيل الإخباري - هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية أبخازيا، أصلان بجانيا، بعيد النصر في أبخازها واستقلالها عن جورجيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستواصل دعم أبخازيا على حل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية الملحة وضمان أمنها القومي.

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وتحتفل أبخازيا في 30 سبتمبر من كل عام بذكرى الانتصار في الحرب الجورجية الأبخازية 1992-1993.


وذكر الرئيس بوتين في برقية التهنئة، أن شعب أبخازيا دافع قبل ثلاثين عاما في كفاح عنيد عن حقه المشروع في الحرية والعيش بسلام.


وأكد بوتين أن العلاقات بين البلدين تتطور بروح التحالف والشراكة الاستراتيجية وأشار إلى أن مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية البناءة في جميع المجالات بما يلبي المصالح المشتركة لروسيا وأبخازيا.


في يوم 14 أغسطس 1992، دخلت وحدات مسلحة من الحرس الجورجي أراضي أبخازيا بحجة حماية القطارات عبر الجمهورية.


وتصدت لها الفصائل المسلحة من أبناء أبخازيا وانتهت الحرب في 30 سبتمبر 1993 بطرد القوات الجورجية.


وفي 26 أغسطس 2008 اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا بعد عدوان جورجي جديد على أبخازيا، اضطر روسيا للدفاع عن الجمهوريتين بعملية "إرغام جورجيا على السلام" التي انتهت بتحرير كامل أراضي الجمهوريتين.

 

RT

 




 

 


 

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