السبت 30-09-2023
الوكيل الاخباري

الملك يعزي 4 عشائر اردنية

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر تشرين الأول

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في التربية ومختلف الوزارات - أسماء

الاردنية بحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم

الأرصاد: أمطار متفرقة ورياح نشطة تشهدها المملكة غدا

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط الساعة السابعة مساء اليوم

بعد كارثة الحمدانية .. زفاف جديد يتحول إلى مأتم في العراق

قرار إخضاع السيارات المُستوردة من غير الوكلاء بكفالة الزامية يدخل حيز التنفيذ غداً

رئيس تجارة عمان : لدينا فرص اقتصادية ضائعة مع تركيا

99 مليون دولار مساعدات مالية قدمها صندوق النقد للأردن العام الحالي

السبت، 30-09-2023 11:17 ص

مكارثي يدعو لوقف المساعدات لأوكرانيا لتجنب الإغلاق الحكومي

6517befc42360418377228a0


الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مجلس الشيوخ إلى وقف المساعدات لأوكرانيا، لتجنب الإغلاق الحكومي في البلاد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مكارثي أن الأموال المخصصة لأوكرانيا يجب شطبها من مشروع قانون الإنفاق المؤقت.

اضافة اعلان


وقال: "أعتقد أنه إذا أضاف مجلس الشيوخ أوكرانيا وركز عليها بدلا من التركيز على الولايات المتحدة، فإن ذلك قد يسبب مشاكل حقيقية".


وفي وقت سابق، اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدراج 6 مليارات دولار في الميزانية المؤقتة بدلا من 24 مليارا طلبها البيت الأبيض لصرف مساعدات إضافية لكييف.


تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد تعلن يوم غد الموافق للأول من أكتوبر الإغلاق الحكومي، إن فشل الكونغرس في الموافقة على الميزانية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6517ec4a42360420383c9ecb

البرلمان الفرنسي يرفض تصويتا جديدا على حجب الثقة عن الحكومة

6517d03f42360420383c9eb8

الدفاع الرومانية حذرت منطقتين في البلاد من خطر تعرض المجال الجوي للانتهاك

thumbs_b_c_1ee97d29a2995cd6c0d98814753dc27e

ليبيا.. خبراء يقترحون إنشاء مجلس إعمار للمناطق المنكوبة

6517dea14236041be2427d66

الدفاعات الروسية تسقط 9 صواريخ أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود

6517d34f42360419667e7d0c

أنباء عن انفجارات في مدينة زابوروجيه

1696005095975

بعد كارثة الحمدانية .. زفاف جديد يتحول إلى مأتم في العراق

أخبار متعلقة
6501bdfd4236042fff48d9bb

البيت الأبيض يرفض اتهامات الجمهوريين لبايدن

333855

هيلاري كلينتون تعود للبيت الأبيض

64fd83b242360433253e0098

عضو بالكونغرس: روسيا والصين تبعدان الولايات المتحدة عن الجنوب العالمي

64fd70314c59b7210d7b3a8d

برلماني بولندي: ندعم أوكرانيا دفاعا عن مصلحة بلادنا

mfc-atacms-block-1a-unitary-02-h.jpg.pc-adaptive.1280.medium

البيت الأبيض لا يستبعد احتمال توريد صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا

64f9cb9342360466e505b669

بودابست تقول إنها لن تتسامح بعد الآن مع انتقادات واشنطن