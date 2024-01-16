الثلاثاء 16-01-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل دراسة لإنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء لنقل 50 ألف راكب يوميا

شركس مبررا رفع أسعار الفائدة: للحفاظ على الاستقرار النقدي

شركة جديدة تعلن تعليق الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا

أمين عمّان عن الفيديو المتداول: ليس موظفاً في الأمانة

مقتل جندي اسرائيلي في معارك غزة

نقيب الألبسة: أزمة البحر الأحمر أثرت على سوق الملابس الأردني

بن غفير: سحب الجيش من مراكز حماس خطأ فادح وسيكلفنا خسائر بشرية

انتشال جثامين 13 شهيدا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بحي الشيخ رضوان

وفد رسمي أردني إلى جنيف لمناقشة تقرير المملكة في مجلس حقوق الإنسان

الثلاثاء، 16-01-2024 02:30 م

السعودية ستساعد في تطهير قره باغ من الألغام

65a65d5d4c59b75f4530bd04


الوكيل الإخباري - قال مصدر في هيئة نزع الألغام في أذربيجان، إن حكومة المملكة العربية السعودية ستقدم الدعم المالي لتمويل عمليات تطهير إقليم قره باغ من الألغام.

اضافة اعلان


ويشار إلى أن السلطات الأذربيجانية، تقوم منذ الخريف الماضي بعد استعادة السيطرة على كامل أراضي قره باغ، بتنفيذ عملية تطهير المنطقة من الألغام.

وخطر الألغام موجود في جميع أنحاء تلك المنطقة، بما في ذلك حيث كانت تمر خطوط التماس بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمنية في الفترة 1994-2020.


وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد قال في وقت سابق إن الأمر سيستغرق حوالي 30 عاما، وسيكلف تطهير المنطقة بالكامل من الألغام 25 مليار دولار.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65a64bbf4c59b761af31e0fc

وزير دفاع بولندا: لا نستبعد أي سيناريو ضد روسيا

5125937_1705402777

ميقاتي: وقف إطلاق النار بغزة هو حجر الزاوية لبداية كل الحوارات بالمنطقة

Doc-P-747807-638409991997257687

شركة جديدة تعلن تعليق الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا

5929990

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 150 خلية لحزب الله جنوب لبنان

9 (1)

صورة- بنفس طريقة غزة .. الاحتلال يلقي منشورات على جنوب لبنان

1705399531175

غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

أخبار متعلقة
65a50f204c59b747ff27397c

أذربيجان.. مصرع شخصين بانفجار وحريق في باكو

1705089311262

التعاون الخليجي: تطورات الأحداث في البحر الأحمر تستوجب ضبط النفس

659f84f34c59b777dd413f67

رئيس أذربيجان: شروط توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا تهيأت

65939d8d4c59b748f13f3733

مادورو يعلق على أغبى خطوة لرئيس الأرجنتين الجديد

main_image5fbcce146c92e

السعودية تبحث إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية

65894f364236044105236130

بن سلمان يهاتف السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية