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الخميس، 03-08-2023 01:32 م

النرويج ترد على إدراج روسيا لها ضمن الدول غير الصديقة

العمل-و-الاقامة-في-النرويج


الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين فيدفيلدت إن بلادها وروسيا مهتمتان باستمرار العلاقات الدبلوماسية، والحفاظ على قنوات الاتصال بين البلدين.

وفي تعليقها على إدراج روسيا النرويج في قائمة الدول غير الصديقة قالت فيدفيلدت في حديث لقناة TV 2: "تهتم روسيا والنرويج باستمرار العلاقات الدبلوماسية والحفاظ على قنوات الاتصال".

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وأضافت أنه لا توجد هناك أي أسس للتأكيد أن أوسلو تتصرف بشكل غير ودي تجاه روسيا وأنه "لا شيء مدهش" في قرار موسكو.

وأدرجت الحكومة الروسية النرويج اليوم على قائمة الدول التي تنتهج سياسات غير ودية ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية على أراضيها.


وجاء في بيان رئاسة الوزراء الروسية أن "الحكومة وسعت قائمة الدول غير الصديقة لروسيا وأدرجت مملكة النرويج فيها".


وتشمل الإجراءات المنصوص عليها في قائمة الدول غير الصديقة لروسيا، تقييد توظيف سفارات وقنصليات وممثليات هذه الدول موظفين جدد لديها على الأراضي الروسية، وحددت عدد موظفي النرويج في روسيا بـ27 شخصا.

 

RT

 




 

 


 

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