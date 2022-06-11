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الهند.. السلطات تعتقل 230 شخصا بتهمة تنظيم أعمال شغب

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السبت، 11-06-2022 04:41 م

الهند.. السلطات تعتقل 230 شخصا بتهمة تنظيم أعمال شغب

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الوكيل الاخباري- اعتقلت شرطة ولاية أوتار براديش في الهند 230 شخصا بتهمة تنظيم أعمال شغب أو المشاركة فيها بسبب تصريحات مسيئة حول النبي محمد من قبل اثنين من ممثلي حزب الشعب الحاكم .

وقال براشانت كومار المتحدث باسم شرطة الولاية للصحفيين يوم السبت "حتى الآن، تم اعتقال 230 شخصا.. الوضع تحت السيطرة. نتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن العنف". ووفقا له، فإن أولئك الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال شغب سيخضعون لقانون الأمن القومي، الذي ينص على عقوبات صارمة ومصادرة الممتلكات.

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وقتل شخصان على الأقل وأصيب عشرة آخرون أمس الجمعة خلال اشتباكات في مدينة رانتشي (ولاية جارخاند). كما عمت مظاهرات في نيودلهي ومراد آباد وبراياغراج وساهارانبور ومدن أخرى.

وعززت الشرطة الإجراءات الأمنية في كانبور ولكناو وفيروز آباد. وقررت سلطات إقليم اتحاد جامو وكشمير إغلاق الإنترنت في عدد من المدن، وفرض حظر تجول في بعض المناطق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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