الثلاثاء 29-08-2023
الوكيل الاخباري

خلال ساعات.. ارتفاع ملحوظ على اسعار الذهب في الاردن

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمّان لظرف طارئ - أسماء

مدير السير: 350 مليون دينار خسائر حوادث السير سنوياً في الأردن

بيان من الأمانة حول تراخيص شركات الفاليه في عمان

إصابتان اثر اصطدام شاحنة بمركبة متوقفة على شارع 100

حجز المركبة مدة شهر والسجن 3 اشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار بحق مرتكبي هذه المخالفة

مستشفى الجامعة يدعو مرشحين لاستلام كتاب التعيين ومباشرة العمل - أسماء

الأردن صدّر حلي ومجوهرات بقيمة 466 مليون دينار خلال 6 أشهر

الملك وولي العهد يشاركان في تشييع جثمان العين الشوابكة - فيديو وصور

الثلاثاء، 29-08-2023 04:28 م

الهند تدعم سلاح بحريتها بسفن جديدة

64ede7d842360415b04cd8a3


الوكيل الإخباري - أعلن موقع Naval Today أن الهند ستزود سلاح البحرية في جيشها بمجموعة من السفن الجديدة.

اضافة اعلان


وجاء في منشور على الموقع: "وقعت وزارة الدفاع الهندية عقدا مع شركة Hindustan Shipyard Limited لشراء 5 سفن دعم وإمداد عسكري من فئة FSS، وبلغت قيمة الصفقة حوالي 2.3 مليار دولار".


وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفن الجديدة ستتم صناعتها بالكامل من قبل شركة Hindustan Shipyard Limited الهندية، وستبنى من معدات هندية الصنع أيضا، الأمر الذي يتماشى مع سياسة الهند في الاستغناء عن المكونات الأجنبية في مجال الصناعة العسكرية.


وستستخدم هذه السفن بشكل رئيسي لإمداد السفن والآليات البحرية بالماء والوقود والذخيرة والأشياء الضرورية الأخرى، كما ستستعمل في مهام الإنقاذ وتقديم المساعدة في أثناء الكوارث الطبيعية.


وسيبلغ طول كل سفينة من سفن "FSS" الهندية الجديدة نحو 230 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 45000 طن، وسيكون بإمكانها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع 12 ميلًا بحريًا في كل مهمة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e78b57538e1

الجزائر: الرئيس تبون سيقدم مبادرة حل سياسي في النيجر

111111111111

هبوط اضطراري لطائرة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

64edeca842360415b04cd8ae

بولندا: 60 مهاجرا هاجموا حرس الحدود

631bbd20cf53a

السعودية تعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول

USS_Essex_(LHD-2)_launches_RIM-7_Sea_Sparrow_on_6_February_2004_(040206-N-2970T-002)

واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ جو-أرض إلى اليابان

64ede1944c59b7634a72bb73

البرهان يتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب

أخبار متعلقة
image (58)

بريطانيا تزيد الغرامات المفروضة على توظيف مهاجرين غير شرعيين

64ce03cd423604530a441e87

محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان 3 سنوات بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد

64c9604e4c59b726de0d0dd4

العراق.. جهاز الأمن الوطني يفكك أكبر شبكات مهربي العملة

64c80beb423604418b7bc587

مدير عقارات ترامب في فلوريدا يمثل أمام المحكمة في قضية الوثائق السرية

64c6d2124236040e3339b5ee

وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي عدة انفجارات في مقاطعة خيرسون

64c67b8c42360479c1517643

الجزائر.. إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار