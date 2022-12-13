الهيئة الروسية لمكافحة الإرهاب تعلن إحباط 64 هجوما إرهابيا منذ بداية السنة

الوكيل الاخباري- أعلنت الهيئة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أنها تمكنت منذ بداية العام، من منع 64 هجوما إرهابيا فى روسيا، والكشف عن 68 خلية تآمرية للإرهابيين الدوليين.



وأضافت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه ونتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها هذا العام، تم منع 123 جريمة إرهابية، من بينها 64 هجوما إرهابيا، في مرحلة الإعداد.



وقالت الهئية إنها سجلت زيادة في عدد المظاهر الإرهابية على مدار العام، بما في ذلك بسبب الأنشطة التخريبية لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية.



كما أعلنت عن اعتقال أكثر من 400 عنصرا من القوميين الأوكرانيين والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب على حدود روسيا الاتحادية.



ووفقا للبيان تم حظر أكثر من 3500 موقع على شبكة الإنترنت منذ بدء العملية الخاصة، تحتوي على معلومات خاطئة حول العملية العسكرية الخاصة.

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روسيا اليوم