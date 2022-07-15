الجمعة 15-07-2022
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 15-07-2022 07:11 م

الولايات المتحدة لا تتوقع من السعودية زيادة إنتاج النفط فورا

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الوكيل الاخباري - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تزيد السعودية إنتاج النفط في الحال وتتطلع إلى ما يسفر عنه اجتماع أوبك+ المقبل في 3 آب/أغسطس في خفض للتوقعات مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية.

وقال سوليفان "لا أعتقد أنه يلزم توقع إعلان معين هنا على المستوى الثنائي لأن في اعتقادنا أن أي إجراء يُتخذ لضمان وجود طاقة كافية لحماية الاقتصاد العالمي، سيتم في سياق أوبك +".

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